TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 1/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, mưa xuất hiện rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trước đó, chiều tối 31/10, nhiều khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 10-50mm, có nơi trên 60mm.

TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại khu vực miền Đông, mưa xuất hiện rải rác, tập trung ở Lâm Đồng và Đồng Nai vào chiều tối, sau đó có xu hướng mở rộng sang Tây Ninh. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Đến tối muộn, khu vực miền Đông vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông.

Ở miền Tây, mưa cũng xuất hiện rải rác, chủ yếu vào chiều tối. Các khu vực có khả năng tập trung mưa nhiều gồm Cà Mau, Cần Thơ và An Giang. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Đến tối muộn, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xảy ra vài nơi.

Tại TPHCM, ban ngày trời nắng nhiều, cảm giác oi nóng gia tăng vào khoảng trưa và chiều. Trước đó, chiều tối 31/10, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc thành phố như Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn cũ và khu vực trung tâm. Trong khi đó, các khu vực phía nam như Cần Giờ, Nhà Bè và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có mưa ít hơn.

Về tình hình triều cường, mực nước trên các sông, kênh rạch đang có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo mưa dông, chủ động đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.