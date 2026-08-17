TPHCM và Nam Bộ mưa lớn vào giờ tan tầm

Ngày 17/8, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nhiều mây; chiều và đêm có mưa rào.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM trong chiều 16/8 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 16/8, mây dông phát triển gây mưa tại nhiều khu vực ở Nam Bộ. Riêng tại TPHCM, khoảng 17h20, mưa dông xuất hiện ở khu vực trung tâm, phía Đông, Bắc và Đông Bắc thành phố. Lượng mưa phổ biến 6-40mm, có nơi trên 40mm.

Trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục khiến TPHCM và Nam Bộ có nắng gián đoạn; chiều và tối mưa dông gia tăng, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.