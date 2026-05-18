TPHCM và Nam Bộ đề phòng dông lốc vào chiều tối

Ngày 18/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trong hai ngày qua, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh, gây hư hại cây xanh và một số công trình. Lượng mưa phổ biến 8-40mm, có nơi trên 50mm.

TPHCM và Nam Bộ dự báo tiếp tục có mưa dông về chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tối 16/5, mưa lớn đi kèm gió mạnh làm hàng rào bảo vệ công trình xây dựng và một cây xanh tại giao lộ Nguyễn Siêu - Ngô Văn Năm (phường Sài Gòn) bị ngã đổ.

Đến chiều 17/5, trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa), gió lớn trước cơn dông khiến mái tôn của một công trình xây dựng đổ xuống bên đường, ngay trước một cửa hàng thời trang. Vụ việc không gây thương vong nhưng mái tôn chắn ra lòng đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân vào giờ cao điểm.

Mái tôn bị gió cuốn trên đường Hoàng Văn Thụ vào chiều 17/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực có cây xanh, công trình đang thi công khi xảy ra mưa dông để đảm bảo an toàn.