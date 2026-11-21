Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 21/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng vùng biển Lâm Đồng và TPHCM, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Trong những ngày tới, trên vùng biển Nam Bộ đề phòng gió giật mạnh, sóng cao (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, bao gồm đặc khu Phú Quốc, có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cao 0,5-1,75m, biển bình thường.

Trên biển, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền và các hoạt động trên vùng biển Lâm Đồng và khu vực Đông Nam Bộ có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao.

Về tình hình triều cường, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch ở TPHCM dự báo tăng chậm theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Đến ngày 24/11, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng đạt 1,50-1,60m (mức báo động 2 đến báo động 3). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,60-1,65m, xấp xỉ hoặc vượt báo động 3 khoảng 0,05m.

Người dân cần đề phòng triều cường dâng cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.