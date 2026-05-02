TPHCM đón mưa "vàng" sau chuỗi ngày nắng gay gắt

Chiều 2/5, ghi nhận của Dân trí, khoảng 15h, mưa bắt đầu xuất hiện tại khu vực phường Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An... Cơn mưa đến nhanh, khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, phải tấp vào lề để tránh bị ướt.

Mưa giải nhiệt xuất hiện tại TPHCM vào chiều 2/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sáng cùng ngày, mây dông kéo đến nhiều khu vực tại TPHCM khiến trời âm u, kèm gió nhẹ. Đến trưa, một số nơi như Hạnh Thông, An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) xuất hiện mưa rào kéo dài 5-10 phút rồi tạnh.

Từ 15h30, mưa dông nặng hạt hơn xuất hiện ở phía Đông thành phố, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, về dưới 30 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, trong đêm nay (2/5), TPHCM có mưa rào, dông rải rác, nhiệt độ dao động 25-27 độ C.

Mưa đổ xuống phường Linh Xuân chiều 2/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dự báo toàn khu vực Nam Bộ trong chiều tối và tối cùng ngày có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ cây xanh, hư hại công trình, ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân cần chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, đồng thời lưu ý bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa dông.