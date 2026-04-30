Nam Bộ nắng nóng ban ngày, chiều tối đề phòng mưa dông

Ngày 30/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây qua Bắc Trung Bộ tiếp tục suy yếu và bị nén dần về phía Nam dưới tác động của áp cao lục địa.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng lấn Tây, đồng thời nâng trục dần lên phía Bắc, trong khi nhiễu động trên cao hoạt động yếu.

Dự báo, trong hôm nay, thời tiết khu vực Nam Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, những ngày tới Nam Bộ duy trì nắng nóng ban ngày, chiều tối có mưa dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng ngày 2/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, thiết lập rãnh áp thấp với trục khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc. Sau đó, rãnh này tiếp tục bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam do ảnh hưởng của áp cao lục địa ở phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì hoạt động ổn định qua Nam Trung Bộ. Đến khoảng ngày 5-6/5 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và suy yếu nhẹ. Nhiễu động trên cao giai đoạn này cũng hoạt động rõ rệt hơn.

Do tác động của hình thế thời tiết trên, những ngày tới TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng vào trưa chiều, đồng thời gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Thời tiết chuyển biến thất thường, trong đó các cơn dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cây xanh, nhà cửa và hạ tầng giao thông, cũng như tác động đến sức khỏe người dân.