Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, ngày 24/11, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, đề phòng ngập do triều cường dâng cao (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 23/11, một số khu vực ở Nam Bộ như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng có mưa rào, dông. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Theo cơ quan khí tượng, trên biển, trong khoảng 24-28/11 và 1-2/12, gió Đông Bắc có lúc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-2,5m có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền.

Từ ngày 23 đến 29/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu lên chậm và duy trì ở mức cao. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven biển, ven sông, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, triều cường; hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lớn hoặc triều dâng. Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.