Mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 18 và sáng 19/4, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hồ Thầu (Lai Châu) 49mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 34mm, Lao Chải (Lào Cai) 33mm, Bản Hồ 1 (Lào Cai) 31mm.

Dữ liệu radar và ảnh vệ tinh cho thấy sáng 19/4, một dải mây dông phát triển mạnh, kéo dài theo trục Tây Bắc - Đông Bắc và di chuyển nhanh từ khu vực Tây Bắc Bộ sang Đông Bắc Bộ.

Đầu giờ chiều cùng ngày, “bức tường dông” quét qua nhiều tỉnh, thành như Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, sau đó tiếp tục lan sang Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Cơ quan khí tượng dự báo chiều và tối 19/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Mưa dông đang càn quét miền Bắc (Ảnh: Khánh Linh).

Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Lâm Đồng đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cụ thể, 1 người tại Thái Nguyên tử vong do cây đổ đè trúng; 1 người tại Tuyên Quang mất tích do bị nước cuốn trôi khi qua cầu tràn. Ngoài ra, 4 người ở Lào Cai bị thương do mưa đá, 1 người ở Phú Thọ bị thương do lốc xoáy.

Về nhà ở, có 3 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 5.400 nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó Thanh Hóa khoảng 3.600 nhà, Lào Cai hơn 1.000 nhà.

Thiên tai cũng làm hư hại 15 điểm trường, 1 cơ sở y tế, 11 công trình phụ trợ và nhà văn hóa; 23 cột điện bị gãy đổ; 3 xe máy, 4 ô tô và 18 bộ máy tính bị hư hại. Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 1.667ha lúa, hoa màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại; hơn 1.200 con gia cầm bị chết.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh dông, lốc, sét và mưa đá để giảm thiểu thiệt hại.