Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 4/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,3 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,4 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,5 độ C,...

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Dự báo ngày 5-6/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Dự báo ngày 5/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Đến ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Giới trẻ tắm ở Công viên nước Hồ Tây (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 5/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.