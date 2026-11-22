Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/11, thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng, nhiệt độ tăng vào ban ngày. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 23/11 trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, thấp nhất 18-20 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn khiến người dân cảm nhận rõ thời tiết se lạnh vào sáng sớm, trong khi ban ngày tương đối ấm áp.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cho biết một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm 23 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác thuộc Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Riêng Hà Nội, từ đêm 23/11 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 14-16 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 23/11 đến ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Riêng vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Trong ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 24/11 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 23/11 các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.