Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiều nơi ở Bắc Bộ hai ngày tới có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C.

Miền Bắc rét diện rộng hai ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở Trung Bộ, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông có thể gây hai đợt mưa lớn tại khu vực này từ ngày 24 đến ngày 30/11.

Dự báo đợt mưa đầu từ ngày 24 đến hết đêm 25/11, khu vực Huế đến phía Đông Quảng Ngãi dự báo mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ trên 250mm.

Đợt thứ hai từ ngày 27 đến ngày 30/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến phía đông Đăk Lăk và tỉnh Khánh Hòa khả năng cao xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ lốc, sét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa đợt đầu tập trung ngày và đêm 25/11, đặc biệt khu vực đèo Ngang, đèo Hải Vân, phía Nam Huế và phía Bắc Đà Nẵng. Đợt thứ hai trọng tâm ở khu vực từ phía Nam Đà Nẵng đến Gia Lai và Kon Tum.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn có thể khiến lũ các sông từ Quảng Trị đến Đăk Lăk lên cao. Dự báo lũ sông Kiến Giang và Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể lên báo động 1-2; sông Bồ và Hương (Huế) lên báo động 2-3; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2; sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên báo động 2-3.

Cùng với đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại vùng trũng thấp, ven sông, đô thị cùng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết ngày 24/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.