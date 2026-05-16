Miền Bắc ngày trời nắng, chiều tối bắt đầu mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 15 và ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều tối 16 đến ngày 17/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định thời tiết từ đêm 17 đến ngày 22/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Từ ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ nắng nóng cục bộ.

Theo dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm 17-20/5 có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Khoảng từ ngày 21/5, khu vực này có nắng nóng cục bộ, sau đó nắng nóng trên diện rộng.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa to từ chiều tối 16/5 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 16/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.