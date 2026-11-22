Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nhiều nơi hửng nắng.

Trang dự báo thời tiết AccuWeather của Mỹ nhận định Hà Nội và một số địa phương lân cận ngày 22-23/11 trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-26 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 24-25/11, nhiệt độ ở thủ đô và nhiều nơi ở miền Bắc giảm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường.

Dự báo khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng ngày 24-25/11 cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ khoảng ngày 25-29/11 khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc rét về đêm và sáng (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 22/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.