Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 24/11 và rạng sáng 25/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo hai ngày tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Ở Trung Bộ, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông gây hai đợt mưa lớn tại khu vực này từ ngày 24 đến ngày 30/11.

Dự báo đợt mưa đầu từ ngày 24 đến hết đêm 25/11, khu vực Huế đến phía Đông Quảng Ngãi dự báo mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ trên 250mm.

Đợt thứ hai từ ngày 27 đến ngày 30/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến phía đông Đăk Lăk và tỉnh Khánh Hòa khả năng cao xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ lốc, sét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa đợt đầu tập trung ngày và đêm 25/11, đặc biệt khu vực đèo Ngang, đèo Hải Vân, phía Nam Huế và phía Bắc Đà Nẵng. Đợt thứ hai trọng tâm ở khu vực từ phía Nam Đà Nẵng đến Gia Lai và Kon Tum.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn có thể khiến lũ các sông từ Quảng Trị đến Đăk Lăk lên cao. Dự báo lũ sông Kiến Giang và Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể lên báo động 1-2; sông Bồ và Hương (Huế) lên báo động 2-3; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2; sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên báo động 2-3.

Cùng với đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại vùng trũng thấp, ven sông, đô thị cùng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Miền Bắc trời rét, có nơi kèm mưa (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 25/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.