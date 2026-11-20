Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo đêm 19 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C.

Dự báo từ tối 19/11 đến ngày 20/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ đêm 19 đến ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo đêm 21/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Miền Bắc trời rét những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 20/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.