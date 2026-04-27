Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Bắc Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Tây Trung Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ những ngày tới tiếp tục nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4.

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc ngày 27/4 có nơi mưa to (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 27/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.