Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 21/11 trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Trang dự báo thời tiết AccuWeather của Mỹ nhận định Hà Nội và một số địa phương lân cận ngày 22-23/11 trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-26 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 24-25/11, nhiệt độ ở thủ đô lại giảm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 20 đến hết ngày 21/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 21/11, mưa lớn ở khu vực trên giảm dần.

Với khu vực Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết khu vực này ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục rét (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 21/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.