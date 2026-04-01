Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, nhiều nơi đề phòng lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Lượng mưa ghi nhận từ 7h đến 20h tại một số điểm vượt 40mm.

Trong đó, Yên Châu (Sơn La) mưa 60mm, Phủ Lý (Ninh Bình) 58mm, Đôn Phong 1 (Thái Nguyên) 48,5mm, Sao Vàng (Thanh Hóa) 42,4mm.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 20/4, mưa dông tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía tây Nghệ An, với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ngày 20/4, nhiều nơi tại miền Bắc tiếp tục mưa dông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 20/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía Tây. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.