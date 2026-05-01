Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/5 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến ở vùng núi Bắc Bộ 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; khu vực đồng bằng 24-26 độ C.

Dự báo ngày 4/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; Bắc Trung Bộ 21-24 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 4/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Người dân cần chủ động phòng tránh dông lốc, sét, gió giật mạnh; gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 4/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ đêm gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông; đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.