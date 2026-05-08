Yêu cầu xử lý “ma trận rác” trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Ngày 7/5, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký văn bản về việc xử lý rác thải trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phương án xử lý rác thải trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng công nghệ môi trường HKC hoàn thiện phương án xử lý rác theo đúng quy định.

Rác tồn đọng trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm tận dụng tối đa sản phẩm sau trục vớt, lấy thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí tài sản và phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường, quản lý tài sản công.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu việc thẩm định phương án xử lý rác phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình; không để phát sinh lợi ích cục bộ, tiêu cực.

Liên quan đến tình trạng rác thải trên lòng hồ, ngày 7/5, Công ty thủy điện Bản Vẽ có báo cáo về nguồn gốc, hiện trạng và công tác thu gom rác trôi nổi trên hồ chứa.

Theo báo cáo, mùa lũ năm 2025 trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xảy ra nhiều trận lũ lớn. Các đợt lũ đã cuốn theo lượng lớn rác từ thượng nguồn đổ về lòng hồ, ước tính hơn 30.000m3. Thành phần rác chủ yếu gồm gỗ tạp, gỗ mục, cành cây, tre nứa… với nhiều kích thước khác nhau.

Sau khi kết thúc các trận lũ, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức kiểm tra hiện trạng và triển khai phương án thu gom. Công ty đã ký hợp đồng với 2 đơn vị thi công để thực hiện việc trục vớt, xử lý rác trên lòng hồ. Tuy nhiên, do khối lượng rác quá lớn, nằm trong khu vực địa hình núi cao hiểm trở nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn.

Theo Công ty thủy điện Bản Vẽ, đến nay việc thu gom cơ bản hoàn thành tại khu vực lòng hồ thuộc các xã Hữu Khuông và Mỹ Lý. Riêng địa bàn xã Nhôn Mai vẫn còn nhiều rác trôi nổi do điều kiện thi công phức tạp. Lượng rác lớn tập trung ở các khu vực bờ hồ dốc đứng, bị bao quanh bởi núi cao, rất ít vị trí có thể tiếp cận để thi công. Ngoài ra, giá xăng dầu tăng cao cũng ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển.