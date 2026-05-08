Yêu cầu xử lý “ma trận rác” trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ
(Dân trí) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý rác thải trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.
Ngày 7/5, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký văn bản về việc xử lý rác thải trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.
Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phương án xử lý rác thải trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng công nghệ môi trường HKC hoàn thiện phương án xử lý rác theo đúng quy định.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm tận dụng tối đa sản phẩm sau trục vớt, lấy thu bù chi, không sử dụng ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí tài sản và phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường, quản lý tài sản công.
UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu việc thẩm định phương án xử lý rác phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình; không để phát sinh lợi ích cục bộ, tiêu cực.
Liên quan đến tình trạng rác thải trên lòng hồ, ngày 7/5, Công ty thủy điện Bản Vẽ có báo cáo về nguồn gốc, hiện trạng và công tác thu gom rác trôi nổi trên hồ chứa.
Theo báo cáo, mùa lũ năm 2025 trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xảy ra nhiều trận lũ lớn. Các đợt lũ đã cuốn theo lượng lớn rác từ thượng nguồn đổ về lòng hồ, ước tính hơn 30.000m3. Thành phần rác chủ yếu gồm gỗ tạp, gỗ mục, cành cây, tre nứa… với nhiều kích thước khác nhau.
Sau khi kết thúc các trận lũ, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức kiểm tra hiện trạng và triển khai phương án thu gom. Công ty đã ký hợp đồng với 2 đơn vị thi công để thực hiện việc trục vớt, xử lý rác trên lòng hồ. Tuy nhiên, do khối lượng rác quá lớn, nằm trong khu vực địa hình núi cao hiểm trở nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn.
Theo Công ty thủy điện Bản Vẽ, đến nay việc thu gom cơ bản hoàn thành tại khu vực lòng hồ thuộc các xã Hữu Khuông và Mỹ Lý. Riêng địa bàn xã Nhôn Mai vẫn còn nhiều rác trôi nổi do điều kiện thi công phức tạp. Lượng rác lớn tập trung ở các khu vực bờ hồ dốc đứng, bị bao quanh bởi núi cao, rất ít vị trí có thể tiếp cận để thi công. Ngoài ra, giá xăng dầu tăng cao cũng ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển.
Trước đó, báo Dân trí đã có bài phản ánh tình trạng “ma trận rác” bao phủ nhiều khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đoạn qua xã Nhôn Mai, Nghệ An. Nhiều khu vực trên sông Nậm Nơn bị phủ kín bởi cây gỗ, củi mục và rác thải trôi nổi, khiến việc đi lại bằng thuyền gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau thời gian dài ngâm nước, nhiều loại gỗ mục, rác hữu cơ bắt đầu phân hủy, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của người dân quanh lòng hồ.
Chính quyền xã Nhôn Mai cho biết tình trạng rác tồn đọng đang ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân tại các bản ven lòng hồ. Địa phương đã đề xuất phương án vừa tổ chức thu gom, vừa tận thu củi, gỗ từ lượng rác trôi nổi để giảm áp lực xử lý.