Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa được Thanh tra Chính phủ công khai.

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ở Hà Nội (Ảnh: Vinacomin).

Loạt dự án có vi phạm

Kết luận chỉ ra Tập đoàn TKV áp dụng quy định pháp luật chưa phù hợp với Nghị định 67/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc này đã làm tăng chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2026 tại 6 công ty được kiểm tra trên 463 tỷ đồng.

Theo báo cáo của TKV về tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ năm 2020 đến 31/12/2024, tập đoàn đã và đang triển khai thực hiện 673 dự án đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư gần 101.000 tỷ đồng.

Tiến hành kiểm tra 5 dự án đầu tư của TKV, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm. Tại dự án mỏ Cao Sơn, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với cùng dự án nhưng không thực hiện theo thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, không xác định rõ nội dung điều chỉnh và hiệu lực của quyết định.

Quyết định chủ trương đầu tư có nội dung trùng lặp về diện tích khai thác với mỏ Đông Đá Mài, chưa đúng Luật Xây dựng.

Dự án Tân Yên - Đông Tràng Bạch để xảy ra sai sót trong xác định tổng mức đầu tư. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán chi tiết tính chưa chính xác về đơn giá, khối lượng làm tăng tổng dự toán gần 9,4 tỷ đồng.

Dự án mỏ Cao Sơn phê duyệt dự án đầu tư chưa phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư; chưa thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án khi UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Việc áp dụng chưa chính xác một số chi phí làm tăng dự toán gần 500 triệu đồng.

Cũng tại dự án này, khi lập, thẩm định, phê duyệt dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập dự án chưa phân tích, đánh giá đầy đủ chính xác về hiệu quả đầu tư, nhu cầu sử dụng đất và địa giới hành chính chưa phù hợp. Việc tiếp tục đầu tư sẽ không hiệu quả, nếu chấm dứt thực hiện dự án sẽ khiến một số chi phí tư vấn trong giá trị tạm tính hơn 6,2 tỷ đồng đã thực hiện nhưng không được sử dụng.

Đối với dự án mỏ Na Dương, thanh tra phát hiện phê duyệt dự án đầu tư khi giấy chứng nhận đầu tư hết hạn. Dự án chậm phê duyệt 3 năm mà không thực hiện điều chỉnh theo quy định. Lập, thẩm định, phê duyệt còn thiếu chính xác về khối lượng, áp dụng chưa đúng về định mức tại 3 gói thầu (gói thầu số 8, 9, 10).

Tại dự án mỏ Sin Quyền, kết luận chỉ rõ việc đánh giá về hiệu quả đầu tư của dự án chưa đầy đủ, không đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn. Đồng thời không lập các phương án đầu tư khác nhau để so sánh, lựa chọn mà chỉ lập duy nhất phương án sử dụng thiết bị cũ, đầu tư mua sắm thêm một số thiết bị mới và kết hợp với thiết bị thuê ngoài.

Dự án băng tải Khe Chàm thực hiện trước khi được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất. TKV phê duyệt dự án đầu tư thể hiện diện tích sử dụng đất chưa phù hợp với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch được UBND thành phố Cẩm Phả (cũ) phê duyệt.

Chuyển cơ quan chức năng nếu phát hiện vi phạm pháp luật

Thanh tra Chính phủ đề nghị Tập đoàn TKV làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả cũng như trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm.

TKV phải có phương án trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý 4 doanh nghiệp còn hoạt động có nguy cơ mất vốn và một khoản đầu tư tại doanh nghiệp đã giải thể cần xử lý tài chính có nguy cơ mất vốn.

Song song với đó, TKV chỉ đạo các công ty thuộc tập đoàn sử dụng đúng, hiệu quả quỹ đầu tư phát triển; tổ chức thu hồi các khoản nợ khó đòi và xác định lại các khoản thuế, phí, xác định lại chi phí, doanh thu, lợi nhuận, trích quỹ của tập đoàn...

Thanh tra Chính phủ yêu cầu TKV xử lý các khoản tiền sau khi ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

Đặc biệt, cơ quan thanh tra nhấn mạnh TKV phải chấn chỉnh lại công tác khai thác than theo đúng quy định pháp luật về xây dựng cơ bản mỏ, thời điểm bắt đầu khai thác, sản lượng khai thác và rà soát lại việc bán sản phẩm ngoài than/đất đá lẫn than.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ nêu ra các khoản phải nộp bổ sung, giảm trừ khi quyết toán, giảm trừ tổng dự toán. TKV thực hiện điều chỉnh hạch toán sau khi xác định các khoản thuế, phí phải nộp bổ sung cho ngân sách, xác định trích các quỹ, phân phối lợi nhuận theo đúng quy định.

Trong quá trình chấn chỉnh, xử lý vi phạm, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tiền, tài sản của nhà nước, TKV được yêu cầu kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền để chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.