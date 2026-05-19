Yêu cầu những nơi giải ngân vốn KHCN 0% “nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm”

Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm trong lĩnh vực này mới đạt khoảng 14,78% - thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Điều này cho thấy tiến độ giải ngân của lĩnh vực khoa học và công nghệ đang chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, theo đánh giá của Phó Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có một số khó khăn.

Trong khi đó, các địa phương cũng đề cập vướng mắc trong phân bổ và triển khai vốn đầu tư, vốn chi thường xuyên cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị Thủ tướng sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật, nghị định và trong trường hợp cần thiết, tiếp tục kiến nghị Chính phủ có những nghị quyết đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương.

Đánh giá cao một số bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân tích cực như Hà Nội, TPHCM, Phó Thủ tướng cũng nêu thực tế nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân rất chậm, thậm chí có nơi giải ngân bằng 0%.

Ông yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng chậm giải ngân hiện nay.

Cho biết nguồn lực dành cho lĩnh vực này là rất lớn với 2% ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng quán triệt không để xảy ra tình trạng vốn đã giao nhưng không giải ngân được.

Lãnh đạo Chính phủ nêu mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026, Phó Thủ tướng nhấn mạnh bộ, ngành, địa phương nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và lãnh đạo cấp trên.

Theo Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại toàn bộ danh mục nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026 để phân loại cụ thể.

Với những dự án có thể triển khai ngay, cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Còn dự án có vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân và tháo gỡ theo đúng thẩm quyền.

Lưu ý việc bố trí vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các nhiệm vụ có tính chiến lược, tạo đột phá và có sức lan tỏa lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng phân bổ dàn trải, manh mún, dẫn đến cuối năm không có sản phẩm nổi bật hay hiệu quả rõ ràng.

Ông giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp tập trung tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, tài chính trong tháng 6.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Cho biết Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao cho 10 bộ, ngành triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026.

Tinh thần được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh là hành động quyết liệt, xử lý dứt điểm vướng mắc để bảo đảm nguồn vốn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.