Yêu cầu khắc phục tình trạng sạt lở núi Vái Giời ở Di sản Tràng An

Ngày 26/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi UBND phường Nam Hoa Lư về việc xử lý sạt lở đất, đá tại khu vực núi Vái Giời, phường Nam Hoa Lư (thuộc vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới).

Hiện trạng sạt lở tại khu vực núi Vái Giời trong vùng lõi Di sản thế giới Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nêu rõ, năm 2022 do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây sạt lở đất, đá tại núi Vái Giời thuộc địa bàn phường Nam Hoa Lư.

Năm 2023, UBND huyện Hoa Lư (cũ) đã triển khai xử lý sạt lở bằng nguồn kinh phí của huyện với tổng mức 6 tỷ đồng và hoàn thành năm 2024. Dự án xử lý, khắc phục sạt lở bằng phương pháp gia cố lưới thép sức đề kháng cao, kết hợp với hệ thống neo thép cường độ cao vào vách núi và lấp đầy bằng phun dung dịch vữa xi măng, kết hợp trồng cây dây leo tạo cảnh quan.

Năm 2025 do ảnh hưởng của mưa lớn (bão số 3), khu vực trên lại tiếp tục sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 2m3. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND phường Nam Hoa Lư chỉ đạo đơn vị quản lý Khu du lịch sinh thái Thung Nham đặt biển cảnh báo hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở, lập hàng rào sắt tại khu vực xảy ra sạt lở.

Tấm biển cảnh báo nhỏ đặt tại khu vực sạt lở nguy hiểm, hệ thống rọ đá, thép lưới cường độ cao đã bị bong ra rất lỏng lẻo (Ảnh: Thái Bá).

"Khối sạt lở chưa gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên đây là tuyến đường độc đạo vào Khu du lịch sinh thái Thung Nham thường xuyên có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước qua lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mùa mưa đến", Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nêu rõ.

Sở này yêu cầu UBND phường Nam Hoa Lư phối hợp với đơn vị quản lý Khu du lịch sinh thái Thung Nham triển khai thu dọn, xử lý khối lượng đất đá bị sạt lở năm 2025 và sửa chữa lại hệ thống lưới thép đã bị hư hỏng.

Đồng thời, xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở trên; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng xử lý khi có tình huống.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị nói trên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá lại tính ổn định của công trình trong trường hợp xuất hiện mưa lớn kéo dài; trường hợp không đảm bảo an toàn thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua khu vực.

Điển sạt lở nằm trên đường độc đạo vào Khu du lịch sinh thái Thung Nham có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước qua lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mùa mưa đến (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, dù đã được chính quyền địa phương chi 6 tỷ đồng xử lý sạt trượt mái taluy dương nhưng núi Vái Giời trong vùng lõi Di sản thế giới Tràng An vẫn tiếp tục sạt lở, có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Sau gần một năm khu vực núi Vái Giời bị sạt lở (tháng 7/2025), đến nay chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có phương án xử lý, khắc phục. Chỉ có tấm biển cảnh báo sơ sài đặt tại khu vực nguy hiểm.