Khoảng 19h ngày 18/11, Công an xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) tiếp nhận thông tin từ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Múi về việc, cháu H.X.L. (11 tuổi) không trở về nhà từ trưa cùng ngày. Gia đình không liên lạc được với cháu và đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Cháu bé được công an đưa về nhà an toàn (Ảnh: Quỳnh Trang).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bảo Yên đã chỉ đạo, huy động 20 cán bộ, chiến sĩ công an xã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm cháu bé trên diện rộng.

Các tổ công tác được phân công rà soát nhiều khu vực, tập trung vào các tuyến đường, lối mòn, khu vực rừng, đồi cây và những địa điểm cháu bé có thể đi qua.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày (18/11), sau hơn 3,5 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện cháu H.X.L. bị đi lạc vào khu vực rừng cây phía sau nhà. Do không xác định được phương hướng, cháu bé không thể tự tìm đường trở về.

Sau khi tìm thấy cháu bé, các cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm đã trấn an tinh thần và đưa cháu bé trở về nhà, bàn giao cho gia đình.