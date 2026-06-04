Xuyên đêm phá dỡ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 qua Yên Hòa

Buổi tối những ngày đầu tháng 6, nhiều công nhân cùng máy móc vẫn làm việc tại khu vực giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Yên Hòa (Hà Nội). Các tổ công tác được huy động để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ công trình, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng tại đây sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trên toàn tuyến sau nhiều năm chậm trễ.

Những ngày này, công trường gần như không ngơi nghỉ. Ban ngày thực hiện các công việc tháo dỡ, kiểm đếm, ban đêm tập trung vận chuyển phế thải ra khỏi hiện trường. Để bảo đảm an toàn giao thông và giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực, phần lớn hoạt động vận chuyển được thực hiện vào khung giờ tối và đêm.

Tại phường Yên Hòa, dự án đường Vành đai 2,5 được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND TP Hà Nội, gồm hai đoạn: Từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 30.600m2.

Nhà bà Thảo (bên trái) tại số 36, ngõ 148 Trần Duy Hưng nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5, với phần diện tích bị thu hồi khoảng 0,3 m². Theo bà Thảo, công tác giải tỏa tại khu vực này bắt đầu từ ngày 28/5.

"Dù khối lượng công việc lớn nhưng tiến độ tháo dỡ diễn ra rất nhanh. Sau khi phá dỡ, lượng gạch đá, phế thải khá nhiều nhưng đơn vị thi công cũng thu gom kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân", bà Thảo cho biết.

Đến giữa tháng 5, địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ.

Riêng đoạn từ đường Vũ Phạm Hàm đến đường Trần Duy Hưng dài khoảng 600m vẫn đang trong quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng.

Sau khi các công trình trong phạm vi dự án được phá dỡ, ngõ 43 Trung Kính vốn thông suốt nay bị chia cắt, người dân phải đi vòng hoặc tìm lối đi tạm để di chuyển giữa hai bên ngõ.

Giữa đống gạch đá và vật liệu xây dựng, nhiều vật dụng cá nhân của người dân như ảnh gia đình, đồ dùng sinh hoạt vẫn còn nằm lại dưới chân các công trình.

Những căn nhà ngổn ngang gạch đá, đồ đạc cũ bị bỏ lại sau khi người dân đã rời đi.

Nhiều hộ dân vẫn đang thu dọn đồ đạc, thích nghi với không gian sống thay đổi sau khi dự án triển khai.

Những bức tường bị cắt xén, khung nhà dang dở và các đống vật liệu còn sót lại cho thấy tốc độ giải phóng mặt bằng diễn ra khá nhanh.

Không chỉ nhà dân, giếng cổ của làng Trung Kính Hạ cũng nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.