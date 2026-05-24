Xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại chợ đầu mối lớn nhất TPHCM

Ghi nhận của Dân trí, hơn 22h ngày 23/5, lực lượng chức năng lập chốt tại lối vào khu B4, chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông, TPHCM) để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế ra vào chợ.

Thời điểm này, lượng xe chở hàng hóa, thực phẩm tập trung về chợ rất đông. Các tài xế lái xe container, ô tô tải,... và cả xe máy đều được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn và ma túy.

Tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lúc 22h40, tổ công tác phát hiện tài xế T.Đ.T. (SN 1983) lái ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,129mg/lít khí thở nên lập biên bản vi phạm hành chính.

“Chiều nay, tôi đi đám tang người quen nên có uống một hớp bia. Không ngờ đến tối vẫn còn nồng độ cồn”, nam tài xế phân trần.

Khoảng 15 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện ông P.V.T. (SN 1976, tài xế xe tải) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053mg/lít khí thở. Theo lời nam tài xế, trưa cùng ngày ông uống 2 lon bia trong bữa cơm, sau đó nghỉ ngơi đến tối rồi lái xe từ thành phố Đồng Nai lên TPHCM nhập hàng thì bị kiểm tra.

“Tôi có thói quen uống bia khi ăn cơm. Sau lần này tôi xin rút kinh nghiệm, không dám tái phạm”, ông T. nói.

Tài xế xe tải bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi vào chợ lấy hàng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo quy định, với mức vi phạm nói trên, mỗi tài xế bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện tổ công tác cho biết, việc kiểm tra được duy trì xuyên đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, nhất là tại khu vực tập trung lượng lớn xe vận tải hàng hóa như chợ đầu mối Bình Điền.

Đến hơn 0h ngày 24/5, lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng trăm phương tiện. Ngoài 2 tài xế ô tô nói trên, tổ công tác còn phát hiện nhiều người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều trường hợp vượt mức kịch khung.

Lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc có mặt trực tiếp chỉ đạo tổ công tác kiểm tra với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đợt kiểm tra này nằm trong cao điểm 45 ngày đêm thực hiện kế hoạch “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn; xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030”.

Thời gian tới, Trạm CSGT Tân Túc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.