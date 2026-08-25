Xuyên đêm cứu 4 thuyền viên trên chiếc sà lan bị chìm

Ngày 25/8, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng xuyên đêm cứu nạn 4 thuyền viên trên sà lan bị chìm và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do dông lốc.

Trước đó, lúc 21h15 ngày 24/8, sà lan BN-2785 của Công ty TNHH Vận tải thủy Hoàng Hà chở khoảng 1.700 tấn sắt xây dựng bị chìm tại khu vực bãi đá thuộc ấp II, đặc khu Kiên Hải do sóng to, gió lớn khiến 4 thuyền viên gặp nguy hiểm.

Chiếc sà lan chìm ngoài khơi đặc khu Kiên Hải (Ảnh: BCHQS tỉnh An Giang).

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Kiên Hải phối hợp với Trạm Biên phòng Hòn Tre, Hải đoàn 28, lực lượng công an và ngư dân triển khai lực lượng cứu nạn. Khoảng 25 cán bộ, chiến sĩ, người dân và 5 dân quân thường trực tham gia nhiệm vụ.

Đến khoảng 2h ngày 25/8, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, cứu thành công 4 thuyền viên gồm: thuyền trưởng Hoàng Văn Thừa, máy trưởng Phạm Văn Biên và hai thủy thủ là Dương Văn Tuấn, Trần Bá Duy.

Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế đặc khu Kiên Hải theo dõi, chăm sóc sức khỏe và hiện đã ổn định. Thiệt hại vụ chìm sà lan ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong đêm 24 và sáng 25/8, lực lượng vũ trang đặc khu Kiên Hải cũng đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc, nhà tốc mái trên địa bàn, ước thiệt hại khoảng 13 triệu đồng.