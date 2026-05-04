Xuồng chở khách du lịch gặp nạn ở vịnh Hạ Long, 3 người bị thương

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, khoảng 12h40 ngày 4/5, tại khu vực Hang Luồn, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn liên quan xuồng chuyển tải khách du lịch mang số hiệu QN-6337, thuộc Công ty cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long.

Tàu thuyền đưa, đón khách tham quan Hang Luồn, vịnh Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo thông tin ban đầu, xuồng do thuyền trưởng Hà Văn Hiệp, sinh năm 1991, điều khiển, chở 14 người gồm 2 khách Việt Nam, 7 khách Hàn Quốc, 2 khách Ấn Độ, một khách Hà Lan, một khách Đức và một hướng dẫn viên người Việt Nam.

Nhóm khách được đón từ tàu Leona Cruise QN-9383 đang neo đậu tại khu vực hòn Cát Lán để vào tham quan Hang Luồn. Sau khi kết thúc hành trình tham quan, trong lúc đưa khách quay lại tàu, xuồng bất ngờ mất lái, va vào phao neo buộc tàu du lịch trước cửa Hang Luồn.

Cú va chạm khiến toàn bộ 15 người trên xuồng rơi xuống nước. Ngay sau sự cố, lực lượng tại chỗ của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Công ty cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long đã triển khai cứu nạn, đưa toàn bộ nạn nhân lên bờ an toàn.

Các hành khách sau đó được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương gồm một khách du lịch quốc tịch Đức tên Buet Ron, sinh năm 1967; ông Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1975 và lái xuồng. Những người này đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Không có trường hợp tử vong.

Xuồng QN-6337 đã được trục vớt, đưa về vị trí neo đậu an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuồng bị mất lái và va vào phao neo.

Hiện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử bố trí lực lượng túc trực, thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng giải quyết thủ tục liên quan và hỗ trợ chi trả bảo hiểm theo quy định.