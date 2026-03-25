Xử phạt thuyền trưởng lái sà lan 4.000 tấn làm đứt dây điện cầu Chợ Gạo

Liên quan vụ sà lan 4.000 tấn làm đứt dây điện, một thùng container rơi xuống sông, xảy ra ở Chợ Gạo, ngày 25/3, tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3 do tỉnh Đồng Tháp tổ chức, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh củng cố xong hồ sơ và đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với thuyền trưởng sà lan, buộc khắc phục hậu quả làm hư hỏng dây điện.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đại tá Nguyễn Minh Tân, việc chở hàng hóa trên sà lan không vi phạm. Nguyên nhân là do triều cường, khi sà lan qua cầu Chợ Gạo, triều cường dâng cao, tài công không quan sát biển báo dẫn đến chiều cao của hàng hoá (các thùng container rỗng) vượt quá chiều cao cho phép để qua cầu, khiến thùng container vướng vào và làm đứt dây điện.

Như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 11h20 ngày 13/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo về sự cố sà lan vướng dây điện trên tuyến kênh Chợ Gạo, thuộc thủy phận Ấp 1, xã Chợ Gạo, ngay khu vực cầu Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Sà lan vướng dây điện làm rơi container xuống sông (Ảnh: CTV).

Ngay lập tức, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông và tiến hành xác minh vụ việc.

Qua xác minh, vào lúc 10h37, sà lan mang biển số SG-10472, trọng tải 4.179 tấn, công suất 954 CV, do ông N.V.Đ.H. (SN 1978) điều khiển, đang chở 4 container rỗng, đến khu vực cầu Chợ Gạo một container đã vướng vào dây điện và rơi xuống kênh; 2 dây điện bị đứt.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân chính dẫn đến sự cố là do thuyền trưởng đã không tuân thủ các chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện qua cầu Chợ Gạo.