Xử phạt tài xế ô tô biển xanh chở người ngồi "vắt vẻo" sau thùng xe

Ngày 24/3, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Huế, thông tin đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế điều khiển ô tô bán tải biển số xanh chở hàng hóa và người ngồi phía sau thùng xe không đúng quy định.

Trước đó, ngày 23/3, cơ quan chức năng đã mời anh N.X.F. (SN 1984, trú tại phường Hương Trà, thành phố Huế), người điều khiển ô tô bán tải biển xanh 75M-000.xx chở hàng hóa cồng kềnh đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh người đàn ông ngồi vắt vẻo trên những chiếc bàn, ghế xếp chồng lên nhau được xe biển xanh chở đi dọc quốc lộ 1 (Ảnh cắt từ video).

Tại cơ quan công an, anh F. thừa nhận vào trưa 22/3, người này điều khiển ô tô bán tải biển xanh chở bàn, ghế phục vụ sự kiện của địa phương. Quá trình chở hàng, tài xế không chằng buộc, sợ rơi xuống đường nguy hiểm cho các phương tiện khác nên đã nhờ ông H.T.T. ngồi phía sau thùng xe để giữ bàn, ghế.

Thời điểm đến cơ quan làm việc, số bàn, ghế đã hạ xuống nên cơ quan chức năng không xác định được kích thước hàng trên xe. Do đó, đơn vị không đủ căn cứ xử phạt lỗi chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.X.F. về hành vi chở người trên thùng xe trái quy định và vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc.

Với 2 lỗi vi phạm trên, tài xế xe biển xanh bị phạt hành chính 15 triệu đồng và trừ 6 điểm trong giấy phép lái xe.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 22/3, người dùng mạng xã hội chia sẻ một video ghi cảnh ô tô bán tải mang biển số xanh 75M-000.xx chở theo nhiều bàn, ghế xếp chồng lên nhau không được chằng buộc chắc chắn ở khoang thùng phía sau xe.

Trong video còn cho thấy một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên những chiếc bàn, ghế cao ngất ngưởng để giữ hàng hóa.

Ông N.Đ.B., người chia sẻ video cho biết sự việc được ghi lại vào lúc 10h37 ngày 22/3, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm phường Hương Trà, thành phố Huế.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận. Đa số ý kiến cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông.