Xử phạt tài xế lái xe đầu kéo đang bị tước phù hiệu ở TPHCM

Ngày 18/3, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý tài xế lái xe đầu kéo bị tước phù hiệu nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Đông Hòa (TPHCM), tổ công tác phát hiện xe đầu kéo mang biển số 73F-004.xx do tài xế H.X.L. (SN 1995, quê Quảng Trị) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.X.L. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế L. điều khiển xe khi phương tiện này không có phù hiệu theo quy định, đồng thời không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Làm việc với CSGT, nam tài xế thừa nhận, trước đó phương tiện này đã bị cơ quan chức năng tước phù hiệu trong thời hạn 2 tháng, từ ngày 6/2 đến 6/4.

Theo Nghị định 168, với các lỗi vi phạm nêu trên, tài xế L. bị xử phạt tổng số tiền 8,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Xe đầu kéo đã bị tước phù hiệu trong 2 tháng vẫn lưu thông trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tổ chức là Công ty TNHH A.T.P. về hành vi giao phương tiện cho người làm công (tài xế H.X.L.) điều khiển xe khi không có phù hiệu và giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Theo quy định, doanh nghiệp này có thể bị xử phạt 56 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các doanh nghiệp vận tải và tài xế cần chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó phương tiện phải có đầy đủ phù hiệu, giấy tờ theo quy định trước khi tham gia giao thông. Việc điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.