Xử phạt tài xế không có bằng nhưng vẫn lái xe tải trên cao tốc

Ngày 13/5, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt một tài xế cùng chủ phương tiện với tổng số tiền 78,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải biển số 89C-067.xx do ông L.N.N. (39 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 làm việc với tài xế vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế N. điều khiển ô tô tải khi không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngoài ra, phương tiện này còn được lắp thêm đèn trái phép phía trước.

Với các lỗi vi phạm nêu trên, tài xế N. bị xử phạt 20,5 triệu đồng. Chủ phương tiện là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải H.T. bị xử phạt 58 triệu đồng với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện, tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, việc tự ý lắp thêm đèn phía trước phương tiện có thể gây chói mắt cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc.