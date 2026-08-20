Xừ phạt tài xế container chạy vào làn xe máy ở TPHCM

Ngày 20/8, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa lập biên bản xử lý ông N.T.P. (SN 1982, tài xế container) về hành vi đi không đúng làn đường quy định.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế lái xe đầu kéo container đi vào làn đường dành cho xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, để vượt dòng ô tô đang lưu thông. Chiếc xe cỡ lớn chắn gần như toàn bộ phần đường dành cho xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài xế lái xe đầu kéo container chạy vào làn xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Nắm thông tin, Đội CSGT Bình Triệu nhanh chóng xác minh, mời chủ phương tiện và tài xế N.T.P. lên làm việc.

Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Theo Nghị định 168, ông P. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm quy định về phần đường, làn đường; tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh, video cho lực lượng CSGT để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.