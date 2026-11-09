Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh thông tin phản ánh vi phạm giao thông trên mạng xã hội Facebook, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 làm rõ vụ việc.

Hình ảnh chị P.T.H. vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 20h ngày 26/10, tại đường 25/10, phường Thủy Nguyên, chị P.T.H. (SN 1983) điều khiển ô tô biển số 15K-008.xx và sử dụng điện thoại di động bằng tay khi đang lái xe.

Ngày 6/11, chị H. được mời đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, nữ tài xế thừa nhận hành vi vi phạm đúng như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. về hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe.

Theo điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.