Ngày 12/11, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 thanh niên điều khiển xe máy hiệu SH dàn hàng ngang, chiếm trọn đường dẫn cầu Ba Son.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 5 người đi trên 4 xe máy hiệu SH dàn hàng ngang, thực hiện động tác đong đưa chân, chiếm hết phần đường, gây phản cảm và ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành phối hợp với Đội 7 và Công an phường Sài Gòn tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đội CSGT Bến Thành lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm thanh niên lái 4 xe SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son (Ảnh: Lam Giang).

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/10. Thời điểm này, 4 thanh niên gồm H.N.L., L.Đ.A., T.C.T. và Đ.Q.K. (cùng sinh năm 2007) điều khiển 4 xe SH, chạy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son.

Ngày 9/11, lực lượng CSGT đã mời cả 4 trường hợp đến trụ sở làm việc. Tại đây, những người liên quan đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 4 thanh niên về hành vi điều khiển xe mô tô chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, với mức phạt 700.000 đồng/trường hợp.

Nhóm thanh niên đi 4 xe SH dàn hàng ngang, thực hiện động tác đong đưa chân trên cầu Ba Son (Ảnh: Cắt từ clip).

Riêng Đ.Q.K. còn vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện để xử lý. Đồng thời, CSGT lập biên bản đối với chủ phương tiện là bà N.T.V. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT TPHCM khuyến cáo, hành vi điều khiển xe dàn hàng ngang, thực hiện các động tác nguy hiểm khi tham gia giao thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không vì những hành động thể hiện bản thân mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người xung quanh.