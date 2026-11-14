Trạm CSGT Tân Lạc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý 3 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải tự ý lắp thêm đèn phía trước, vi phạm quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ba ô tô mang biển kiểm soát 26E-005.xx, 90C-024.xx, 28A-319.xx bị phát hiện trên đường tỉnh 443B (thuộc xã Ngọc Sơn) và tuyến đường C (thuộc xã Nhân Nghĩa).

Ô tô lắp thêm đèn chiếu sáng gây lóa mắt phương tiện đi ngược chiều bị CSGT xử phạt (Ảnh: Công an cung cấp).

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và yêu cầu người điều khiển xe tháo bỏ thiết bị chiếu sáng lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 trường hợp trên là 4,5 triệu đồng. Người vi phạm bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo công an, việc tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước ô tô không đúng quy định. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Các thiết bị chiếu sáng không phù hợp có thể phát ra ánh sáng cường độ lớn, gây chói mắt tài xế đi ngược chiều, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện khác, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm, trên đường đèo dốc, quanh co hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

CSGT Phú Thọ đã yêu cầu chủ xe tháo bỏ đèn chiếu sáng lắp thêm không đúng quy định, khôi phục tình trạng như ban đầu của xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an khuyến cáo chủ phương tiện, người điều khiển ô tô không tự ý lắp đặt, sử dụng thêm đèn chiếu sáng khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định. Không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước và đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Khi có nhu cầu sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng, chủ xe lựa chọn thiết bị phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định của pháp luật.