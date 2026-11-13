Sáng 13/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt với P.H.H. (SN 2001), H.N.V. (SN 2000), P.N.N. (SN 1983), N.H.T. (SN 1976) và T.X.H. (SN 1990, tất cả đều quê Tuyên Quang), do có hành vi điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền.

5 trường hợp vi phạm bị lực lượng CSGT xử lý (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm nêu trên, các tài xế sẽ đối diện với mức xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 4C - cao nguyên đá Đồng Văn, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý 5 trường hợp nêu trên sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền. Thời gian các tài xế vi phạm từ ngày 5 đến ngày 12/11.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân không được tự ý sử dụng xe cá nhân để tổ chức hoạt động chở khách thu tiền dưới hình thức “xe ghép”, “xe tiện chuyến” trái quy định. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo pháp luật.