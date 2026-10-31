Xử phạt 3 thanh niên giả làm "cương thi" trên xe BMW mui trần

Ngày 31/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang vừa lập biên bản xử phạt với L.N.T.H. (SN 2004, quê Đồng Tháp), do có hành vi điều khiển ô tô chở người trên xe không thắt dây đai an toàn.

Theo đó, anh H. sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

CSGT xử phạt với 3 người ngồi trên ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài ra, CSGT cũng xác định hai người ngồi trên xe là N.T.Đ. (SN 2007, ở An Giang) và T.T.T. (SN 2001, ở TP Cần Thơ) có hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô đang chạy, mỗi trường hợp bị phạt 375.000 đồng.

Theo Cục CSGT, vào khoảng 16h30 ngày 28/10, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, tài xế H. điều khiển ô tô BMW mui trần biển số 66A-667.xx.

Hình ảnh 2 người giả làm "cương thi" ngồi trên ô tô mui trần (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, trên xe còn có hai người khác ăn mặc, trang điểm như "cương thi" (xác chết biết đi, theo văn hóa dân gian Trung Quốc), đứng quay lại phía sau, tặng quà, đùa giỡn với người đi đường.

Sau khi nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã làm rõ vụ việc.