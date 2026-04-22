Xử phạt 2 tài xế lấn làn từ clip của người dân ở Tây Ninh

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị đã xử phạt hai tài xế M.P.P. (ngụ xã Hiệp Hòa, Tây Ninh) và T.M.Q. (ngụ phường Long Bình, TPHCM) mỗi người 5 triệu đồng về hành vi lái xe không đúng làn đường quy định.

Theo xác minh, lúc 7h32 ngày 18/4, khi lái xe tải trên đường ĐT824, hướng từ Tây Ninh về TPHCM, dù mặt đường có hai vạch liền màu vàng phân chia hai chiều xe chạy, tài xế P. vẫn cho xe cán vạch, lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt phương tiện phía trước.

Xe tải của tài xế P. lấn làn tại khu vực có vạch kẻ liền màu vàng (Ảnh: M.H.).

Cùng thời điểm, cách vị trí trên vài trăm mét, tài xế Q. cũng lái xe tải lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe khác.

Toàn bộ hành vi của hai tài xế được camera hành trình của người đi đường ghi lại. Clip được gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông để kiểm tra, xử lý.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, tuyến ĐT824 là trục giao thông chính đi qua hai xã Mỹ Hạnh và Đức Hòa, đồng thời là tuyến kết nối quan trọng giữa Tây Ninh và TPHCM.

Tài xế P. bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: M.H.).

Trong 3 tháng đầu năm, xã Mỹ Hạnh và xã Đức Hòa thuộc nhóm địa phương có số vụ tai nạn giao thông cao, mỗi xã ghi nhận 10 vụ.

Lực lượng chức năng địa phương phối hợp với CSGT triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là trên tuyến ĐT824.