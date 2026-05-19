Xử phạt 2 người treo băng rôn quảng cáo cho cửa hàng điện máy ở TPHCM

Ngày 19/5, Công an phường Phước Thắng lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 thanh niên về hành vi treo băng rôn quảng cáo trái phép lên cột điện, với mức phạt 1,5 triệu đồng/người.

Hai thanh niên treo băng rôn quảng cáo cho cửa hàng điện máy (Ảnh: Thu Trang).

Trước đó, ngày 18/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị, Công an phường Phước Thắng phát hiện 2 thanh niên treo băng rôn quảng cáo chương trình giảm giá của một cửa hàng điện máy lên các cột điện dọc tuyến đường Phước Thắng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 42 cuộn băng rôn quảng cáo và đưa hai người về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai khai thường trú tại phường Tam Long (TPHCM); trong đó, một người được thuê treo băng rôn quảng cáo với tiền công 10.000 đồng/cuộn, sau đó rủ thêm bạn cùng tham gia.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, công an cũng yêu cầu hai thanh niên tháo gỡ toàn bộ số băng rôn đã treo trái phép để khắc phục hậu quả.