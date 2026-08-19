Xử nghiêm vi phạm giao thông, đảm bảo thượng tôn pháp luật, không vùng cấm

Nội dung này được đề cập trong Công điện số 55 của Thủ tướng vừa ban hành, về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tư ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Thủ tướng lưu ý tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường…; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội...

(Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Cùng với đó, theo Thủ tướng, cần tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải; siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình, sai quy định.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép cũng là nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ quán triệt. Thủ tướng yêu cầu cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Song song với đó, công an cần phân công lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ.

Thủ tướng đồng thời lưu ý tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, xử lý nghiêm hành vi giao xe, để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Bộ Xây dựng được giao xây dựng phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Lễ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện.

Mặt khác, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường rà soát, xử lý nghiêm việc đăng tải các thông tin trên các nền tảng mạng xã hội vi phạm các quy định về quản lý, đăng tải, cung cấp thông tin báo chí gây ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Các địa phương cũng được giao chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông; tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.