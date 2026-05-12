Xử lý người đăng thông tin sai sự thật hợp tác xã gây ảnh hưởng môi trường

Ngày 12/5, Công an xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Cụ thể, cơ quan công an phát hiện một tài khoản Facebook ẩn danh đăng tải trên hội nhóm “Hội đồng hương xã Dương Hồng Thuỷ” các hình ảnh, kèm nội dung phản ánh, tố cáo liên quan đến hoạt động của một hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn và cho rằng đơn vị này gây ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe người dân.

Công an xã Bắc Thái Ninh làm việc với ông P.Đ.O. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Công an xã Bắc Thái Ninh xác định, nội dung bài viết có dấu hiệu chưa được kiểm chứng, dễ gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua xác minh, công an xã xác định chủ tài khoản là ông P.Đ.O. (SN 1981), trú tại thôn Vị Dương Đông, xã Bắc Thái Ninh. Làm việc với cơ quan công an, ông P.Đ.O. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin khi chưa kiểm chứng đầy đủ nội dung, nguồn tin.

Cán bộ công an xã đã tuyên truyền, giải thích với ông O. về các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời phân tích hậu quả của việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực…

Sau khi được tuyên truyền, ông P.Đ.O. đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội.