Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh tình trạng người dân vẫn vô tư ra vào dải phân cách giữa đại lộ Hoa Lư chăm sóc dứa, UBND xã Phú Long đã có văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.

Dải phân cách giữa Đại lộ Hoa Lư được người dân trồng kín cây dứa (Ảnh: Thái Bá).

Theo UBND xã Phú Long, hiện nay tuyến đường đại lộ Hoa Lư đoạn qua địa bàn còn tình trạng một số hộ dân tự ý trồng, chăm sóc cây dứa trong phạm vi dải phân cách giữa tuyến đường.

Việc này ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy cơ rủi ro cho chính những người dân này.

Cũng theo chính quyền địa phương, thời gian các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết, xử lý theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và người tham gia giao thông.

UBND xã Phú Long đã yêu cầu công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Việc người dân đi lại qua đại lộ để ra vào dải phân cách chăm sóc dứa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (Ảnh: Thái Bá).

Xã đề nghị người dân không tự ý băng qua đường, dừng đỗ phương tiện trái quy định, không có các hoạt động gây cản trở giao thông. Công an xã Phú Long khi phát hiện sẽ ngăn chặn và xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

UBND xã Phú Long cũng giao Phòng Kinh tế xã quản lý tuyến đường, vận động người dân không tiếp tục trồng mới, mở rộng diện tích canh tác trong phạm vi dải phân cách; không thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, đại lộ Hoa Lư dài hơn 20km được đầu tư số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Ninh Bình, sau khi được đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý san gạt đất trên dải phân cách để trồng dứa.

Về hướng xử lý, đại diện đơn vị thi công dự án xây dựng đại lộ Hoa Lư cho biết: "Những khu vực người dân đã trồng dứa, nhà thầu sẽ tạm thời giữ nguyên hiện trạng nhưng cấm tuyệt đối người dân ra vào khu vực này chăm sóc cây. Chúng tôi sẽ lên phương án hỗ trợ chi phí người dân đã bỏ ra để trồng và chăm sóc cây dứa".

Vị này cho biết thêm trước mắt giữ nguyên ruộng dứa, không phá bỏ đi vì số lượng lớn, dứa sắp cho thu hoạch, nếu phá bỏ rất lãng phí. Hơn nữa, cây dứa trồng ở dải phân cách giữa và hai bên đường hiện tại không làm ảnh hưởng tầm nhìn người tham gia giao thông.