Sáng 18/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 14 vừa lập biên bản xử phạt với anh V.V.H. (SN 1966, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe chạy tốc độ thấp nhưng không đi bên phải; không có gương chiếu hậu.

Với các vi phạm trên, anh H. bị CSGT xử phạt tổng số tiền 2 triệu đồng.

Hình ảnh anh H. và chị D. không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, liên tục đi chậm, cản trở một ô tô đi phía sau (Ảnh: Cắt từ clip).

CSGT cũng xử phạt người ngồi sau xe máy của anh H. là chị H.D.D. (SN 1990) số tiền 500.000 đồng về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, vào ngày 15/11, trên đường Nhị Châu, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, tài xế H. điều khiển xe máy biển kiểm soát 29AX-041.xx và có các hành vi vi phạm nêu trên.

Đáng nói, trong quá trình di chuyển trên đường, anh H. còn liên tục đi chậm, cản trở một chiếc ô tô đi phía sau, không cho ô tô vượt lên, mặc dù tài xế ô tô liên tục bấm còi xin đường. Hành vi vi phạm của tài xế xe máy đã bị người dân ghi hình và phản ánh lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 xác minh. Tới ngày 17/11, CSGT đã liên hệ với chủ phương tiện, xác định người điều khiển xe máy tại thời điểm vi phạm và mời những người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh V.V.H. đã xác nhận các hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển, người ngồi trên xe máy cần chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, không gây cản trở giao thông. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.