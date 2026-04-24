Xử lý 16 vụ nuôi trồng trái phép trên vịnh Hạ Long

Ngày 24/4, Tổ công tác của Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tổ chức tuần tra ven bờ và phát hiện 2 trường hợp nuôi ngao trái phép.

Khoảng 9h20, tại khu vực hòn Cò Lớn, lực lượng chức năng phát hiện ông P.Đ.T. (trú xã Nghi Dương, TP Hải Phòng) nuôi khoảng 9.000 lồng ngao trái phép. Tại hiện trường có hai tàu không lắp máy và 7 người đang thu hoạch.

Một trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ vật dụng nuôi (Ảnh: Đ.X.).

Ông P.Đ.T. không xuất trình được giấy phép liên quan. Tổ công tác yêu cầu chấm dứt vi phạm, di dời toàn bộ lồng bè, phương tiện ra khỏi khu vực.

Khoảng 9h30, tại khu vực hòn Ngang To, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện anh B.K.T. (trú tại phường Phong Hải, Quảng Ninh) nuôi ngao trái phép. Khu vực này có 10 mảng tre diện tích khoảng 500m2, bên dưới có gần 5.000 lồng và một tàu gỗ không lắp máy.

Anh B.K.T. cũng không xuất trình được giấy phép hợp lệ và bị yêu cầu dừng hoạt động, di chuyển toàn bộ cơ sở nuôi trồng ra khỏi vịnh Hạ Long.

Từ ngày 1/4 đến nay, Ban Quản lý đã phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng tạm giữ 12 mảng gỗ, hơn 2.300 lồng nhựa, 4 bè tre và 2 phương tiện thủy phục vụ nuôi trồng trái phép.

Ban Quản lý khuyến cáo người dân chấp hành quy định pháp luật, không nuôi trồng thủy sản trái phép. Các tổ chức, cá nhân cần tháo dỡ lồng bè, trả lại mặt nước thông thoáng, bảo đảm môi trường và phục vụ du lịch.