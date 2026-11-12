Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo tiến độ tháng 11 của dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai). Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng trước ngày khai trương sân bay, các nhà thầu vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu thi công.

Theo ACV, tình trạng này tập trung tại gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật). Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 11.066 tỷ đồng, do liên danh Trường Sơn - Phương Thành - Vinaconex - CC1 - 368 - Á Châu - AIT - Vinadic - Dacinco thi công.

Hạng mục đường kết nối vào nhà ga sân bay Long Thành thuộc gói thầu 4.8 (Ảnh: Nam Anh).

Theo thiết kế, gói thầu cần khoảng 355.130 tấn bê tông nhựa để thảm mặt đường. Đến nay, nhà thầu mới thi công được khoảng 120.059 tấn, còn lại hơn 235.000 tấn.

ACV cho biết, nguồn cung nhựa đường từ Singapore đang hết hàng. Chủ đầu tư đã duyệt thêm nguồn cung từ Malaysia và đang xem xét bổ sung nguồn từ Trung Quốc. Nhìn chung, các nguồn đều khan hiếm và tăng giá.

Tính đến ngày 2/11, tiến độ thảm bê tông nhựa đường trục chính mới đạt khoảng 36,44% khối lượng. Trên hệ thống đường công vụ, khối lượng bê tông nhựa đã thảm đạt 51,29%. Phần lớn các hạng mục đắp nền đường và cấp phối đá dăm đạt trên 86% ở trục chính và trên 96% ở đường công vụ.

ACV đặt mục tiêu đoạn từ cổng số 1 đến nhà ga hành khách hoàn thành 2/3 lớp bê tông nhựa trong tháng 11. Đoạn từ nhà ga về đầu phía Đông, việc thảm bê tông nhựa và hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, sơn kẻ đường... dự kiến xong trước ngày 24/12.

Với đường công vụ, các khu vực ưu tiên như bãi đỗ xe và tuyến phục vụ các dự án thành phần khác phấn đấu hoàn thành kết cấu bê tông nhựa trong tháng 11, các khu vực còn lại xong trước ngày 24/12.

Theo đánh giá của ACV, gói thầu 4.8 cùng các gói nhà ga hành khách (5.10), nhà ga hàng hóa số 1 (7.8) và nhà để xe (11.5) là 4 gói tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Để xử lý tình trạng thiếu hụt vật liệu, ACV đã yêu cầu các nhà thầu chủ động khắc phục, bảo đảm đủ điều kiện khai thác vào tháng 12. Chủ đầu tư đồng thời kiến nghị lãnh đạo Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan ưu tiên nguồn vật liệu cho sân bay Long Thành.