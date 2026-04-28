Xe tải vượt ẩu khiến người trên ô tô ngược chiều la hét vì hoảng sợ

Ngày 28/4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải có hành vi vượt xe không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông.

Xe tải vượt ẩu suýt gây tai nạn cho ô tô phía trước (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 26/4, một người dân điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 29 đoạn qua đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận xã Ea Ly (Đắk Lắk) suýt xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 77A-294.xx đang vượt một xe tải khác phía trước.

Gặp tình huống nguy hiểm, tài xế ô tô đã phanh gấp, đánh lái phương tiện sát vào lề phải để tránh va chạm. Sự cố khiến những người ngồi trên ô tô la hét, hoảng sợ. Toàn bộ sự việc được camera giám sát hành trình ghi lại và clip được người dân gửi đến cơ quan CSGT để phản ánh.

Tài xế xe tải được mời đến trụ sở công an làm việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đội CSGT đường bộ số 3 đã vào cuộc xác minh, mời tài xế xe tải là anh L.V.D. (36 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) đến làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi vượt xe trong trường hợp không được phép; mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tại cơ quan công an, tài xế D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.