Xe tải tông cây xanh ở Đồng Nai, cảnh sát cắt cabin 80 phút cứu tài xế

Theo thông tin ban đầu, hơn 23h ngày 23/8, tài xế N.T.H. (60 tuổi) lái chiếc xe tải chạy trên đường Nguyễn Ái Quốc, theo hướng đi cầu Hóa An. Trên xe còn có một người phụ nữ.

Cabin xe tải biến dạng sau va chạm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi đến đoạn qua siêu thị Mega Biên Hòa (phường Trấn Biên), phương tiện bất ngờ leo lên dải phân cách, tông vào cây xanh.

Vụ va chạm mạnh làm cabin xe tải lún sâu, hư hỏng nặng. Người dân đã đến cạy cửa, giải cứu người phụ nữ ra ngoài an toàn. Riêng tài xế H. bị thương, phần chân mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (PC07, Công an TP Đồng Nai) điều động phương tiện cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu người.

Sau khoảng 80 phút nỗ lực, nạn nhân được đưa ra khỏi cabin an toàn và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Nạn nhân được cảnh sát giải cứu (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Hiện trường sau đó được bàn giao cho lực lượng CSGT xử lý, làm rõ nguyên nhân. Các nhân chứng cho biết, chiếc xe tải nghi bị nổ lốp khiến tài xế mất lái.