Xe tải lật ngang trên đường nối sân bay Cam Ranh với Nha Trang

Ngày 23/2, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên đèo Cù Hin xảy ra vụ tai nạn khiến một xe tải lật, chắn ngang mặt đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào hơn 9h30 cùng ngày. Thời điểm này, xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang. Khi đến khúc cua trên đèo Cù Hin (xã Cam Lâm), phương tiện bất ngờ mất lái, lật ngang đường.

Xe tải lật ngang xuống đường nối sân bay Cam Ranh với Nha Trang (Ảnh: Phú Đại Ngô).

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm giao thông qua đèo Cù Hin ùn ứ một chiều.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều động xe cứu hộ di dời phương tiện gặp nạn.

Đường Nguyễn Tất Thành kết nối sân bay Cam Ranh với các phường ở Nha Trang, dài gần 35km; riêng đoạn qua đèo Cù Hin dài hơn 8km, có nhiều khúc cua uốn lượn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.