Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Rạch Miễu 1 khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h15 cùng ngày, một xe tải chở hải sản (chưa rõ người điều khiển), trên xe có anh B.T.A. và L.T.Đ. (cùng 27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và anh B.T.T. (39 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), lưu thông trên cầu Rạch Miễu 1 theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng làm rõ vụ việc (Ảnh: CTV).

Khi đến gần trụ đèn BT5-25, đoạn thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xe bất ngờ xảy ra va chạm rồi tông vào thành lan can cầu.

Tại hiện trường, một đoạn lan can cầu dài khoảng 3m bị gãy. Chiếc xe tải bị hư hỏng, nhiều thùng hàng chứa hải sản rơi vương vãi trên mặt cầu.

Vụ tai nạn khiến anh B.T.T. tử vong tại chỗ, anh L.T.Đ. và B.T.A. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.